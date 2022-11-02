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  • Помер у машині швидкої: на Дніпропетровщині 41-річний чоловік напав з ножем на знайомого

Помер у машині швидкої: на Дніпропетровщині 41-річний чоловік напав з ножем на знайомого

Сьогодні 15:51
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У Тернівці 41-річний чоловік завдав 38-річному знайомому удар ножем у груди. На жаль, потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

Новости Днепра про Помер у машині швидкої: на Дніпропетровщині 41-річний чоловік напав з ножем на знайомого

Про це повідомляє пресслужба ГУ НП у Дніпропетровській області. 

Як стало відомо, 1 листопада 38-річний чоловік прийшов у гості до знайомого. Між ними виник конфлікт, під час якого господар квартири схопив ножа та вдарив товариша у груди, а потім витягнув гостя на вулицю.

Пораненого чоловіка виявили біля під’їзду багатоповерхівки. На жаль, він помер у швидкій по дорозі до лікарні.

Правоохоронці затримали зловмисника. 2 листопада йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років. Триває слідство.

Новости Днепра про Помер у машині швидкої: на Дніпропетровщині 41-річний чоловік напав з ножем на знайомого

Нагадаємо, раніше ми писали: “Забив молотком та розчленував тіло: у Павлограді затримали 54-річного чоловіка”. 

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Новости Днепра про Помер у машині швидкої: на Дніпропетровщині 41-річний чоловік напав з ножем на знайомогоУкраїнська

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