Скоро прем’єра: вийшов трейлер довгоочікуваного фільму “Аватар: Шлях води” (ВІДЕО)

В Україні прем'єра довгоочікуваної другої частини "Аватара" відбудеться 15 грудня 2022 року.

Вийшов новий трейлер продовження культового науково-фантастичного фільму “Аватар” від режисера Джеймса Кемерона, що нині є найкасовішим фільмом усіх часів.

Як повідомляє пресслужба Kinomania Film Distribution, в український прокат довгоочікувана картина “Аватар: Шлях води” вийде 15 грудня 2022 року.

Сюжет фільму розгортатиметься більше ніж через десятиліття після подій першого фільму. Стрічка розповість про сім’ю Саллі (Джейка, Нейтірі та їхніх дітей), проблеми, які їх переслідують, шлях, який вони долають, щоб захистити одне одного від небезпек, битви, які вони ведуть, щоб залишитися живими, і трагедії, які вони переживають разом.

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