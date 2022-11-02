Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • “Наддержава” нагадує сумного віслюка Іа”: мер Дніпра про вихід росії із “зернової угоди”

“Наддержава” нагадує сумного віслюка Іа”: мер Дніпра про вихід росії із “зернової угоди”

Сьогодні 15:01
просмотров

Буду - не буду.

Новости Днепра про

29 жовтня росія заявила, що зупиняє участь у реалізації “зернової угоди” нібито через “теракт” у Севастопольській бухті. Але вже сьогодні, 2 листопада, рф відновила участь у зерновій ініціативі.

Цю подію прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Саме той момент, коли «наддержава» нагадує сумного віслюка Іа зі старого доброго мультфільму, який то «входить, то чудово виходить» із зернової угоди. Злі й дешеві клоуни, які раптово стали вбивцями, – написав він.

Новости Днепра про

Читайте також:

Новости Днепра про Українська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:01
    Заколочені вікна та графіті: як сьогодні виглядає один з найпопулярніших нічних клубів 2000-х у Дніпрі

    Близько 20 років тому у Дніпрі був бум на нічні…

    У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницю
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:46
    У середмісті Дніпра на місці новобудови шукали стародавню гробницю

    У центрі Дніпра на місці нового будівництва знайшли старовинний льох.

    «Дома-клоповники»: звідки вони взялися на вулицях Дніпра і де знаходяться
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:57
    «Дома-клоповники»: звідки вони взялися на вулицях Дніпра і де знаходяться

    У Дніпрі деякі мешканці багатоповерхових будинків прибудовують собі додаткові входи…

    Його місто бомбили, а він хвалив ворога: у Дніпрі затримали чергового фаната “рузького миру”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:50
    Його місто бомбили, а він хвалив ворога: у Дніпрі затримали чергового фаната “рузького миру”

    У Дніпрі та області піймали чергових прихильників рузького миру.

    Наверх