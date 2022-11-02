“Наддержава” нагадує сумного віслюка Іа”: мер Дніпра про вихід росії із “зернової угоди”

Буду - не буду.

29 жовтня росія заявила, що зупиняє участь у реалізації “зернової угоди” нібито через “теракт” у Севастопольській бухті. Але вже сьогодні, 2 листопада, рф відновила участь у зерновій ініціативі.

Цю подію прокоментував мер Дніпра Борис Філатов.

Саме той момент, коли «наддержава» нагадує сумного віслюка Іа зі старого доброго мультфільму, який то «входить, то чудово виходить» із зернової угоди. Злі й дешеві клоуни, які раптово стали вбивцями, – написав він.

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