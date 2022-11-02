Скоро премьера: вышел трейлер долгожданного фильма «Аватар: Путь воды» (ВИДЕО)

Вышел новый трейлер продолжения культового научно-фантастического фильма «Аватар» от режиссера Джеймса Кэмерона, ныне являющегося самым кассовым фильмом всех времен.
Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат долгожданная картина «Аватар: Путь воды» выйдет 15 декабря 2022 года.
Сюжет фильма будет разворачиваться более чем через десятилетие после событий первого фильма. Лента расскажет о семье Салли (Джейка, Нэйтири и их детей), проблемах, которые их преследуют, путях, которые они преодолевают, чтобы защитить друг друга от опасностей, битвах, которые они ведут, чтобы остаться в живых, и трагедиях, которые они переживают вместе.
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Александра Лучка
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