В Днепре из-за отключения света снова некоторые жители остались без воды: адреса

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Так, без воды жители:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Сегодня, 9 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра снова остались без воды.

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