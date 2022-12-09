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  • В Днепре из-за отключения света снова некоторые жители остались без воды: адреса

В Днепре из-за отключения света снова некоторые жители остались без воды: адреса

Сегодня 12:12
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Сегодня, 9 декабря, из-за отключения света некоторые жители Днепра снова остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света снова некоторые жители остались без воды: адреса

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, без воды жители:

  • просп. Слобожанского, 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 233;
  • просп. Петра Калнышевского, 1-72;
  • ул. Батумской, 8-64;
  • ул. Старочумацкой, 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цисык, 1-36;
  • ул. Яркой, 1-41;
  • ул. Дебальцевской, 21, 23, 28, 29;
  • ул. Осенней, 7-13;
  • ул. Кожемяки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • ул. Дарницкой, 4, 7, 9, 11.

Водоснабжение будет возобновлено после подачи электроэнергии.

Новости Днепра про В Днепре из-за отключения света снова некоторые жители остались без воды: адреса

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