Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Сьогодні 12:12
просмотров

Сьогодні, 9 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.

Так, без води мешканці:

  • просп. Слобожанського, 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, 1-72;
  • вул. Батумської, 8-64;
  • вул. Старочумацької, 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, 1-36;
  • вул. Яскравої, 1-41;
  • вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29;
  • вул. Осінньої, 7-13;
  • вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19;
  • вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адреси

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адресиУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Оскаженіла через обстріли: на Нікопольщині собака покусала всю родину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:37
    Оскаженіла через обстріли: на Нікопольщині собака покусала всю родину

    На Нікопольщині собака покусала своїх господарів.

    Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:18
    Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудня

    Сьогодні, 9 грудня, у Дніпрі та області знову діють екстрені…

    Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з України
    Новини Дніпра
    Вчора 19:18
    Мешканець Дніпропетровщини намагався разом зі спільниками втекти з України

    Прикордонники Мукачівського прикордонного загону зупинили п'ятьох чоловіків призовного віку, які…

    Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечері
    Новини Дніпра
    Вчора 18:14
    Ожеледиця, кілометрові пробки та туман: яка ситуація на вулицях Дніпра ввечері

    Сьогодні вулиці Дніпра перетворилися на величезну ковзанку.

    Наверх