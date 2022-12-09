Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адреси У Дніпрі через відключення світла знову деякі мешканці залишилися без води: адреси
Сьогодні, 9 грудня, через відключення світла деякі мешканці Дніпра знову залишилися без води.
Про це повідомляє КП “Дніпроводоканал”.
Так, без води мешканці:
просп. Слобожанського, 40-90; вул. Богдана Хмельницького, 2-33; просп. Петра Калнишевського, 1-72; вул. Батумської, 8-64; вул. Старочумацької, 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, 1-36; вул. Яскравої, 1-41; вул. Дебальцівської, 21, 23, 28, 29; вул. Осінньої, 7-13; вул. Кожем’яки, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19; вул. Дарницької, 4, 7, 9, 11.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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