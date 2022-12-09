У Дніпрі повернули до життя 22-річного військового з пораненнями мозку та серця

У Дніпрі з того світу витягли тяжкопораненого бійця.

Історію хлопця розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

22-річний Михайло потрапив під обстріл і отримав важкі поранення. Уламки потрапили до серця, мозку, живота та кишківника. Майже все тіло було понівечене. Хірурги пішли на ризик та провели складну операцію. За одну ніч хлопцеві провели трахеотомію, операцію на серці та перелили майже чотири літри крові.

Михайло все витримав. Тільки що на обході із задоволенням всі зітхнули – на ранок поранене серце працює. Ситуації, які сотнями вдень і вночі проходять в лікарні Мечникова, показують всі жахи та напругу війни, – розповів Сергій Риженко.

У Михайла в голові ще залишається уламок снаряду, який пізніше видалить нейрохірург. Наразі хлопця зняли з апарату ШВЛ та його серце б’ється. Найбільше Михайло переживає за свою маму, бабусю та сестру, які хвилюються за нього і не витримають, побачивши його пораненим.

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