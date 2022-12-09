Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудня

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!
Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Як зазначають енергетики, це потрібно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.
Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.
Про всяк випадок тримайте телефони та Power Bank зарядженими!
Читайте також:
Автор:
Прикордонники Мукачівського прикордонного загону зупинили п'ятьох чоловіків призовного віку, які…
Сьогодні вулиці Дніпра перетворилися на величезну ковзанку.
Учора, 7 грудня, на лінію "102" небайдужі громадяни повідомили про…
Сьогодні, 8 грудня, у Дніпрі деякі мешканці залишилися без води.