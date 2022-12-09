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Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудня

Сьогодні 10:18
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Сьогодні, 9 грудня, у Дніпрі та області знову діють екстрені відключення світла.

Новости Днепра про Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудня

Тому графіки стабілізаційних відключень наразі не діють!

Про це повідомляє ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Як зазначають енергетики, це потрібно, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні.

Просимо набратися терпіння та зберігати спокій, – зазначають фахівці ДТЕК.

Новости Днепра про Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудня

Про всяк випадок тримайте телефони та Power Bank зарядженими! 

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Новости Днепра про Яка ситуація з енергопостачанням у Дніпрі та області на ранок 9 грудняУкраїнська

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