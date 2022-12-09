Б’ємо рекорди: з початку року на Дніпропетровщині побралися 25 тисяч пар

Як повідомили в Південно-Східному міжрегіональному управління Мін’юсту, за 11 місяців 2022 року в Дніпропетровській области побралося 25 085 пар. Зазначається, що це рекорд серед областей України.
440 пар одружилися завдяки командирам ЗСУ.
Для порівняння за весь 2021 рік в нашій області було зареєстровано 17 321 шлюб. А за 2022 у сусідніх областях:
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