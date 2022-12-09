Взбесилась из-за обстрелов: на Никопольщине собака покусала всю семью

На Никопольщине собака покусала своих хозяев.

Как рассказала медик Валентина Марченко, на Никопольщине пес покусал своих хозяев.

Недавно домашний пес покусал целую семью. Вызов поступил из одного из поселков Никопольского района. Прибыв на вызов, фельдшеры увидели троих пострадавших. Супруги – мужчина 68 лет, женщина 64 лет и их сын – мужчина 45 лет.

Больше всего пострадала женщина, у нее множественные укусы на обоих предплечьях, на правой кисти, открытый перелом костей левого предплечья и травма пальца. У ее мужа также раны предплечья и множественные укусы.

Супругам обработали раны средствами против бешенства, обезболили и забрали в местную больницу. Их сын остался дома, по совету врачей он промыл раны хозяйственным мылом под проточной водой. Мужчина пообещал обратиться к семейному врачу.

Хозяева рассказали, что пес с детства был агрессивным и не любил их сына. В тот день мужчина наведался к родителям и только зашел во двор, как на него набросилась собака. Овчарка взбесилась и начала бросаться на хозяев, хотя никогда такого не делала.

Семье удалось выбежать со двора и пойти за помощью к соседям, которые вызвали врачей. Кроме этого, они позвонили участковому полицейскому, потому что собака продолжала лаять, рвала калитку и пыталась перепрыгнуть через забор. Хозяева предполагают, что агрессия собаки усилилась в связи с постоянными обстрелами поселка, в котором они живут.

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