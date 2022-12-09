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Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабря

Сегодня 10:18
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Сегодня, 9 декабря, в Днепре и области снова действуют экстренные отключения света.

Новости Днепра про Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабря

Поэтому графики стабилизационных отключений пока не действуют!

Об этом сообщает ДТЭК «Днепровские электросети».

Как отмечают энергетики, это необходимо, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Просим набраться терпения и сохранять спокойствие, – отмечают специалисты ДТЭК.

Новости Днепра про Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабря

На всякий случай держите телефоны и Power Bank заряженными!

Новости Днепра про Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабряУкраїнська Новости Днепра про Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабряРусский

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