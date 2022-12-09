Бьем рекорды: с начала года на Днепропетровщине поженились 25 тысяч пар

Как сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Минюста, за 11 месяцев 2022 года в Днепропетровской области обручилось 25 085 пар. Это рекорд среди областей Украины.
440 пар поженились благодаря командирам ВСУ.
Для сравнения за весь 2021 год в нашей области было зарегистрировано 17321 брак. А за 2022 год в соседних областях:
Запорожская – 6809 браков, 75 – на основании заявлений и актов, заверенных командирами ВСУ;
Кировоградская – 5529, 74 – заверенные командирами ВСУ.
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