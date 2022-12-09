Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Бьем рекорды: с начала года на Днепропетровщине поженились 25 тысяч пар

Сегодня 11:35
просмотров

Днепропетровщина – один из лидеров по количеству бракосочетаний.

Новости Днепра про Бьем рекорды: с начала года на Днепропетровщине поженились 25 тысяч пар

Как сообщили в Юго-Восточном межрегиональном управлении Минюста, за 11 месяцев 2022 года в Днепропетровской области обручилось 25 085 пар. Это рекорд среди областей Украины.

440 пар поженились благодаря командирам ВСУ.

Для сравнения за весь 2021 год в нашей области было зарегистрировано 17321 брак. А за 2022 год в соседних областях:

Запорожская – 6809 браков, 75 – на основании заявлений и актов, заверенных командирами ВСУ;
Кировоградская – 5529, 74 – заверенные командирами ВСУ.

Читайте также:

Новости Днепра про Бьем рекорды: с начала года на Днепропетровщине поженились 25 тысяч парУкраїнська Новости Днепра про Бьем рекорды: с начала года на Днепропетровщине поженились 25 тысяч парРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Взбесилась из-за обстрелов: на Никопольщине собака покусала всю семью
    Новости Днепра
    Сегодня 12:37
    Взбесилась из-за обстрелов: на Никопольщине собака покусала всю семью

    На Никопольщине собака покусала своих хозяев.

    ТОП-9 способов зарядить смартфон без пауэрбанка и генератора
    Новости Днепра
    Сегодня 12:27
    ТОП-9 способов зарядить смартфон без пауэрбанка и генератора

    Если неожиданно пропал свет и смартфон с пауэрбанком зарядиться не…

    ВСУ нанесли масштабный удар по сосредоточению оккупантов: ликвидировано 240 военнослужащих рф
    Новости Днепра
    Сегодня 10:00
    ВСУ нанесли масштабный удар по сосредоточению оккупантов: ликвидировано 240 военнослужащих рф

    ВСУ нанесли удар по сосредоточению захватчиков в Бердянске, Токмаке, Мелитополе,…

    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне
    Новости Днепра
    Сегодня 09:30
    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне

    Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на…

    Последние новости

    Взбесилась из-за обстрелов: на Никопольщине собака покусала всю семью
    Взбесилась из-за обстрелов: на Никопольщине собака покусала всю семью

    На Никопольщине собака покусала своих хозяев.

    Сегодня 12:37
    просмотров
    ТОП-9 способов зарядить смартфон без пауэрбанка и генератора
    ТОП-9 способов зарядить смартфон без пауэрбанка и генератора

    Если неожиданно пропал свет и смартфон с пауэрбанком зарядиться не успели – можно использовать другие источники питания для телефона. Журналисты dnepr.info собрали подборку способов зарядки телефона без пауэрбанка, сети, электростанции и генератора.

    Сегодня 12:27
    просмотров
    Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабря
    Какая ситуация с энергоснабжением в Днепре и области на утро 9 декабря

    Сегодня, 9 декабря, в Днепре и области снова действуют экстренные отключения света.

    Сегодня 10:18
    1
    просмотров
    ВСУ нанесли масштабный удар по сосредоточению оккупантов: ликвидировано 240 военнослужащих рф
    ВСУ нанесли масштабный удар по сосредоточению оккупантов: ликвидировано 240 военнослужащих рф

    ВСУ нанесли удар по сосредоточению захватчиков в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Энергодаре, Днепрорудном, Пологах и Васильевке Запорожской области.

    Сегодня 10:00
    0
    просмотров
    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне
    Участник «Лиги Смеха» Ярослав Гаркавко погиб на войне

    Украинский юморист, участник шоу "Лига Смеха" Ярослав Гаркавко погиб на войне.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото
    В Днепре закладчики хранили наркотики на сумму более 1,5 миллиона гривен: фото

    Правоохранители задержали двух мужчин в возрасте 38 и 53 лет и 53-летнюю женщину.

    Сегодня 09:00
    просмотров
    Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)
    Ночью враг обстрелял три громады Днепропетровщины (ФОТО)

    В ночь с 8 на 9 декабря российские оккупанты обстреляли три громады в Днепропетровской области, а жителем пришлось слышать многочасовую воздушную тревогу.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб
    Противник нанес 5 ракетных и 3 авиационных удара, — Генштаб

    За минувшие сутки, 8 декабря, подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Украины поразили 8 пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также уничтожили два склада россиян.

    Сегодня 08:00
    просмотров
    На Днепропетровщине появился мурал в честь газовщиков
    На Днепропетровщине появился мурал в честь газовщиков

    В центре Кривого Рога появился новый мурал.

    Сегодня 07:15
    0
    просмотров
    Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей
    Дети остались сиротами: в Житомирской области на мине подорвались родители 8 детей

    В Олевской громаде Житомирской области между селами на мине подорвался автомобиль. Два человека погибли.

    Сегодня 06:45
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх