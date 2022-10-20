В Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта

Уже были введены изменения в графике освещения улиц, мостов и работы светофоров. В ближайшие дни введут изменения в работе электротранспорта. Об этом обещают поведать дополнительно.

Об этом на брифинге рассказал заммэра Днепра Михаил Лысенко.

В Днепре была введена тотальная экономия электроэнергии.

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