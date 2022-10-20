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  • В Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта

В Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта

Сегодня 11:45
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В Днепре была введена тотальная экономия электроэнергии.

Новости Днепра про В Днепре из-за экономии электроэнергии введут изменения в работе электротранспорта

Об этом на брифинге рассказал заммэра Днепра Михаил Лысенко.

Уже были введены изменения в графике освещения улиц, мостов и работы светофоров. В ближайшие дни введут изменения в работе электротранспорта. Об этом обещают поведать дополнительно.

Какие изменения уже ввели:

  • Изменен график освещения улиц. Теперь свет выключают в 20.00:
  • Работа светофоров останавливается в 24:00;
  • Запрещается использовать подсветку фасадов, вывесок в ресторанах, кафе и других организациях. Если предприниматели не прислушиваются, то им совсем отключат свет.

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