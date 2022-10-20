У Дніпрі через економію електроенергії введуть зміни в роботі електротранспорту

У Дніпрі ввели тотальну економію електроенергії.

Про це на брифінгу розповів заммера Дніпра Михайло Лисенко.

Уже ввели зміни в графіці освітлення вулиць, мостів та роботи світлофорів. Найближчими днями введуть зміни у роботі електротранспорту. Про це обіцяють розповісти додатково.

Які зміни вже ввели:

Змінено графік освітлення вулиць. Тепер світло вимикають о 20.00:

Робота світлофорів зупиняється в 24:00;

Заборонено використовувати підсвітлення фасадів, вивісок у ресторанах, кафе та інших організаціях. Якщо підприємці не дослухаються, то їм зовсім відключать світло.

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