Сайт Дніпра Новини У Дніпрі через економію електроенергії введуть зміни в роботі електротранспорту У Дніпрі через економію електроенергії введуть зміни в роботі електротранспорту
У Дніпрі ввели тотальну економію електроенергії.
Про це на брифінгу розповів заммера Дніпра Михайло Лисенко.
Уже ввели зміни в графіці освітлення вулиць, мостів та роботи світлофорів. Найближчими днями введуть зміни у роботі електротранспорту. Про це обіцяють розповісти додатково.
Які зміни вже ввели: Змінено графік освітлення вулиць. Тепер світло вимикають о 20.00: Робота світлофорів зупиняється в 24:00; Заборонено використовувати підсвітлення фасадів, вивісок у ресторанах, кафе та інших організаціях. Якщо підприємці не дослухаються, то їм зовсім відключать світло. Читайте також:
Українська Русский Яна Юхименко
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