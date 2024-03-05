В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

Во вторник, 5 марта, на проспекте Героев произошло ДТП. Из-за аварии заблокировано движение троллейбусов 12 маршрута в сторону центра города, сообщает Dnepr.info.
Предварительно известно, что из-за ДТП никто не пострадал. Водители вызвали патрульных, чтобы стражи порядка зафиксировали аварию.
Тем временем движение троллейбусов понемногу возобновляется. Но транспорт может курсировать с опозданием еще некоторое время.
Читайте также:
Автор:
Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от…
В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи…
Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.
Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и…
Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.
Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.
Тревоги - не игнорируйте!
В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи на основании окончания 9 или 11 классов. Вступительная кампания для них начнется 26 июня – тогда будет открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов.
Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.
Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и грипп - остается высоким.
Участников организованной группы будут судить.
В лесу близ Верхнеднепровска Днепропетровской области обнаружили десятки таинственных крестов.
На озере Курячем поселилась семья гусей.
Нынешний Южный бульвар является продолжением Кельнского бульвара и одновременно частью Исполкомовской улицы. Он был открыт в 2020 году.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!