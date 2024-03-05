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В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

Сегодня 18:00
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В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.

Новости Днепра про В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

Во вторник, 5 марта, на проспекте Героев произошло ДТП. Из-за аварии заблокировано движение троллейбусов 12 маршрута в сторону центра города, сообщает Dnepr.info. 

Предварительно известно, что из-за ДТП никто не пострадал. Водители вызвали патрульных, чтобы стражи порядка зафиксировали аварию.

Тем временем движение троллейбусов понемногу возобновляется. Но транспорт может курсировать с опозданием еще некоторое время.

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