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У Дніпрі через ДТП заблоковано рух 12 тролейбуса

Сьогодні 18:00
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У Дніпрі через ДТП не ходить 12 тролейбус.

Новости Днепра про У Дніпрі через ДТП заблоковано рух 12 тролейбуса

У вівторок, 5 березня, на проспекті Героїв сталася ДТП. Через аварію заблоковано рух тролейбусів 12 маршруту в бік центру міста, повідомляє Dnepr.info. 

Попередньо відомо, що через ДТП ніхто не постраждав. Водії викликали патрульних, аби правоохоронці зафіксували аварію. 

Тим часом рух тролейбусів потроху відновлюється. Але транспорт може курсувати із запізненням ще деякий час. 

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