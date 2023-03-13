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В Днепре из-за аварий нет воды и отопления в некоторых домах: ситуация на вечер

Сегодня 19:15
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В некоторых домах Днепра вечером 13 марта нет воды и отопления из-за аварий, которые ликвидируют коммунальщики.

Новости Днепра про В Днепре из-за аварий нет воды и отопления в некоторых домах: ситуация на вечер

В связи с проведением аварийных работ по ул. Гали Мазуренко, 1 прекращено водоснабжение в домах по следующим адресам:
– ул. Гали Мазуренко;
– ул. Веселая;
– ул. Михайлова;
– ул. Сержанта Андрющенко.

Водоснабжение возобновят до конца дня.

Из-за порыва в доме по ул. Гладкова, 25 перекрыта подача тепла жителям. Теплоснабжение возобновится после ликвидации аварии.

Сотрудники КП «Теплоэнерго» продолжают ликвидацию порыва теплосети. Из-за этого остановлена подача тепла в дома №34, 34а, 35 по ул. Князя Владимира Великого и дом №6 по ул. Ярослава Мудрого.

Теплоснабжение будет возобновлено сразу после завершения всех работ.

Из-за порыва в доме перекрыта подача тепла по ул. В. Чапленко, 29. Теплоснабжение возобновят после ликвидации аварии.

По состоянию на 18.00 до сих пор прекращено водоснабжение на улице Калиновой в домах № 49-51. Подачу пода перекрыли по просьбе ЖЭКа для проведения работ на внутридомовых сетях.

Водоснабжение будет возобновлено после окончания работ.

Кроме того, аварийные бригады КП «Днепропроводоканал» продолжают работать на нескольких объектах:

– аварийные работы на ул. Магдебургского права, 2. Прекращено водоснабжение ул. Магдебургского права, 1, 3, 5, 2, 4, 6 и ул. Шлем-Алейхема, 1, 3, 5.

— аварийно-восстановительные работы по пер. Стефаника, 7. В этой связи прекращено водоснабжение по пер. Стефаника и ул. Апостоловский.

Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.

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