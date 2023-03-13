У Дніпрі через аварії немає води та опалення в деяких будинках: ситуація на вечір

У деяких будинках Дніпра увечері 13 березня немає води та опалення через аварії, які ліквідують комунальники.

У зв’язку з проведенням аварійних робіт на вул. Галі Мазуренко, 1 припинено водопостачання у будинках за такими адресами:

– вул. Галі Мазуренко;

– вул. Весела;

– вул. Михайлова;

– вул. Сержанта Андрющенка.

Водопостачання відновлять до кінця дня.

Наразі через порив у будинку по вул. Гладкова, 25 перекрито подачу тепла мешканцям. Теплопостачання відновлять після ліквідації аварії.

Працівники КП «Теплоенерго» продовжують ліквідацію пориву тепломережі. Через це зупинено подачу тепла в будинки № 34, 34а, 35 по вул. Князя Володимира Великого та будинок № 6 по вул. Ярослава Мудрого.

Теплопостачання буде відновлено одразу після завершення всіх робіт.

Через порив у будинку перекрито подачу тепла по вул. В. Чапленка, 29. Теплопостачання відновлять після ліквідації аварії.

Станом на 18:00 досі припинено водопостачання на вулиці Калиновій в будинках № 49-51. Подачу поди перекрили на прохання ЖЕКу для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах.

Водопостачання буде відновлено після закінчення робіт.

Крім того, аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» продовжують працювати на декількох об’єктах:

– аварійні роботи на вул. Магдебурзького права, 2. Припинено водопостачання вул. Магдебурзького права, 1, 3, 5, 2, 4, 6 та вул. Шолом-Алейхема, 1, 3, 5.

– аварійно-відновлювальні роботи по пров. Стефаника, 7. У зв’язку з цим припинено водопостачання по пров. Стефаника та вул. Апостолівська.

Водопостачання за зазначеними вище адресами відновлять до кінця дня.

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