В Днепре из озера возле церкви на Победе вытащили тело мужчины

На Победе-6 в озере возле церкви нашли тело мужчины. Как рассказали спасатели, в 10 утра к ним обратились полицейские и сообщили, что в сквере, недалеко от проспекта Героев, в искусственном водоеме обнаружили труп.
Приехав на место инцидента, спасатели-водолазы извлекли тело погибшего. Труп находился в двух метрах от берега.
Его доставили на сушу и передали работникам Национальной полиции. Обстоятельства смерти мужчины неизвестны. Как погиб днепрянин будут выяснять правоохранители.
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