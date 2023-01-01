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В Днепре из озера возле церкви на Победе вытащили тело мужчины

Сегодня 12:19
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В озере на Победе обнаружили труп мужчины.

Новости Днепра про В Днепре из озера возле церкви на Победе вытащили тело мужчины

На Победе-6 в озере возле церкви нашли тело мужчины. Как рассказали спасатели, в 10 утра к ним обратились полицейские и сообщили, что в сквере, недалеко от проспекта Героев, в искусственном водоеме обнаружили труп.

Приехав на место инцидента, спасатели-водолазы извлекли тело погибшего. Труп находился в двух метрах от берега.

Его доставили на сушу и передали работникам Национальной полиции. Обстоятельства смерти мужчины неизвестны. Как погиб днепрянин будут выяснять правоохранители.

Новости Днепра про В Днепре из озера возле церкви на Победе вытащили тело мужчины

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