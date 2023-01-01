У Дніпрі з озера біля церкви на Перемозі витягли тіло чоловіка

На Перемозі-6 у озері біля церкви знайшли тіло чоловіка. Як розповіли рятувальники, о 10 ранку до них звернулися поліціянти та повідомили, що у сквері, який неподалік проспекту Героїв, в штучній водоймі виявили труп.
Приїхавши на місце інциденту, рятувальники-водолази витягли тіло загиблого. Труп знаходився у двох метрах від берега.
Його доправили на сушу та передали працівникам Національної поліції. Обставини смерті чоловіка невідомі. Як загинув дніпрянин з’ясовуватимуть правоохоронці.
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