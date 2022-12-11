В Днепре из окна 8-этажа выпал 86-летний дедушка

В Днепре из окна многоэтажки выпал пенсионер.

Инцидент произошел в воскресенье 11 декабря по проспекту Александра Поля, пишет Информатор.

Известно, что возле 10-этажки на проспекте Поля нашли тело мужчины. Предварительно, погибшему было 86 лет и он выпал из окна на 8 этаже. Днепрянин скончался в результате травм полученных во время падения.

На месте сейчас работают правоохранители и спасатели. Был ли это несчастный случай или самоубийство – выяснят следователи.

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