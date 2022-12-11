У Дніпрі з вікна 8-поверху випав 86-річний дідусь

Інцидент стався у неділю 11 грудня на проспекті Олександра Поля, пише Інформатор.
Відомо, що поблизу 10-поверхівки на проспекті Поля знайшли тіло чоловіка. Попередньо, загиблому 86 років, він випав із вікна на 8 поверсі. Дніпрянин помер внаслідок травм отриманих під час падіння.
На місці зараз працюють правоохоронці та рятувальники. Чи був це нещасний випадок чи самогубство – з’ясують слідчі.
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