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У Дніпрі з вікна 8-поверху випав 86-річний дідусь

Сьогодні 15:20
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У Дніпрі з вікна багатоповерхівки випав пенсіонер.

Новости Днепра про У Дніпрі з вікна 8-поверху випав 86-річний дідусь

Інцидент стався у неділю 11 грудня на проспекті Олександра Поля, пише Інформатор.

Відомо, що поблизу 10-поверхівки на проспекті Поля знайшли тіло чоловіка. Попередньо, загиблому 86 років, він випав із вікна на 8 поверсі. Дніпрянин помер внаслідок травм отриманих під час падіння.

На місці зараз працюють правоохоронці та рятувальники. Чи був це нещасний випадок чи самогубство – з’ясують слідчі.

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