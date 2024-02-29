В Днепре из больницы изчез 16-летний юноша

Полиция Днепра разыскивает 16-летнего Аркадия Мякушкина.
По информации правоохранителей, 29 февраля несовершеннолетний парень ушел из больницы в Новокодакском районе города и сейчас его местонахождение неизвестно.
Приметы: с виду 17-18 лет, рост около 175см, полного телосложения, короткие русые волосы, карие глаза.
Был одет: черная флисовая кофта, черные спортивные штаны, черная обувь.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Аркадия Мякушкина 2007 года рождения, просим сообщить по телефонам: (096) 884 83 94 или 102.
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