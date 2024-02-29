У Дніпрі з лікарні зник 16-річний юнак

З лікарні Дніпра зник пацієнт.

Поліція Дніпра розшукує 16-річного Аркадія Мякушкіна.

За інформацією правоохоронців, 29 лютого неповнолітній хлопець пішов з лікарні в Новокодацькому районі міста та наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 17-18 років, зріст близько 175см, повної статури, коротке русяве волосся, карі очі.

Був одягнений: чорна флісова кофта, чорні спортивні штани, чорне взуття.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування Аркадія Мякушкіна 2007 року народження, просимо повідомити за телефонами: (096) 884 83 94 або 102.

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