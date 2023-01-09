В Днепре ячейка «партии Шария» готовила массовые беспорядки в регионе

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Во время контрдиверсионных мер силовикам удалось разоблачить подпольную ячейку партии Шария, участники которой готовили массовые беспорядки в регионе. Они хотели расшатать внутриполитическую обстановку в регионе. Во время обысков правоохранители обнаружили брошюрки с инструкциями для будущих «протестующих».
Известно, что незаконный партийный центр создал житель Донецкой области, который приехал в Днепр как переселенец. Он общался с представителями Шария, которые сейчас скрываются за границей. Мужчина ради конспирации контактировал только с проверенными лицами и скрывал свой адрес.
У него дома нашли кучу агитлистовок партии, «соглашение о неразглашении информации», враждебные издания, финансовые отчеты по расходам на антиукраинскую деятельность.
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