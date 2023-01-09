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У Дніпрі осередок “партії Шарія” готував масові заворушення в регіоні

Сьогодні 12:24
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У Дніпрі викрили осередок партії Шарія.

Новости Днепра про У Дніпрі осередок

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Під час контрдиверсійних заходів силовикам вдалося викрити підпільний осередок партії Шарія, учасники якого готували масові заворушення в регіоні. Вони хотіли розхитати внутрішньо-політичну обстановку в регіоні. Під час обшуків правоохоронці знайшли листівки з інструкціями для майбутніх “протестувальників”.

Відомо, що незаконний партійних осередок створив мешканець Донеччини, який приїхав до Дніпра як переселенець. Він спілкувався з представниками Шарія, які зараз переховуються за кордоном. Чоловік задля конспірації контактував тільки з перевіреними особами та приховував свою адресу.

У нього вдома знайшли купу агітлистівок партії, «угоду про нерозголошення інформації», ворожі видання, фінансові звіти щодо витрат на антиукраїнську діяльність. 

Новости Днепра про У Дніпрі осередок

Новости Днепра про У Дніпрі осередок

Новости Днепра про У Дніпрі осередок

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