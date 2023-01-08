Не полетіли, бо молодняк зранений: у Дніпрі на озері Шпакове може замерзнути сім’я лебедів

У Дніпрі на озері Шпакове помітили родину лебедів.
Як зазначають у спільноті “Фрунзенський Дніпро”, це двоє дорослих та троє молодих пташок. Серед молодняка є птах, який не літає. Тому, напевне, сім’я пернатих нікуди не полетіла на зимівлю, а залишилася.
Дніпрянка Світлана дуже переймається за лебедів і просить усіх небайдужих допомогти. Тому, якщо ви знаєте, як допомогти пташкам, та хочете це зробити, телефонуйте: 098-40-95-888, Світлана!
Не будьте байдужими, адже зараз дуже морозні ночі, які можуть стати фатальними для білих красенів!
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