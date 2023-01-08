Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)

Додому повернулися 50 захисників України.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед тих, кого вдалось повернути з російського полону, – хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.
Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача – повернути всіх наших людей, і ми її виконаємо. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу, – написав Єрмак.
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Дякуємо нашим захисникам!
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