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  • Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)

Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)

Сьогодні 16:02
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Сьогодні, 8 січня, відбувся новий обмін полоненими.

Новости Днепра про Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)

Додому повернулися 50 захисників України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед тих, кого вдалось повернути з російського полону, – хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача – повернути всіх наших людей, і ми її виконаємо. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу, – написав Єрмак.

Новости Днепра про Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)

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Новости Днепра про Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)Українська

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