Обмін військовополоненими: додому повернулися 50 українських Героїв (ФОТО)

Сьогодні, 8 січня, відбувся новий обмін полоненими.

Додому повернулися 50 захисників України.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед тих, кого вдалось повернути з російського полону, – хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів.

Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильскій АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку, з-під Бахмута, а також із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача – повернути всіх наших людей, і ми її виконаємо. Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за чудову роботу, – написав Єрмак.