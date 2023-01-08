Залишився сидіти на речах господині: у Дніпрі пес Степан шукає родину

Можливо, саме ви можете прихистити собаку!

У Дніпрі пес Степан шукає родину.

Як пишуть у ФБ-спільноті “Екстрена допомога тваринам Дніпро”, господиня собаки – літня жінка – померла. Приїхали родичі, винесли з квартири речі померлої на смітник, а разом із ними і улюбленця – пса Степана. Він так і залишився сидіти на речах своєї господині.

З часом речі порозбирали, а от песик так і залишився. Зараз ним опікуються місцеві мешканці, навіть зробили для нього будку, але Степану потрібна родина.

Він ще молодий, вік – 1-1,5 року. Буде вам хорошим вірним другом.

Якщо ви вирішили прихистити песика, телефонуйте за цим номером: 050-602-17-81, Світлана.

Додамо, що песику не підійде життя у приватному секторі – на ціпку, він звик до квартири, Степан дуже лагідний та контактний!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на озері Шпакове може замерзнути сім’я лебедів.

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