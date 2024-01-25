В Днепре и области с середины января выпала тройная норма осадков

В Днепропетровской области во второй декаде выпала тройная норма осадков.

Несмотря на то, что декабрь был необычно теплым и сухим, и метеорологическая зима началась только 8 января, второй месяц оказался рекордным по многим показателям.

Во второй декаде января наблюдалась неустойчивая с существенными осадками погода, сообщили в Днепропетровском региональном центре гидрометеорологии. Средняя температура воздуха в середине января оказалась на 0,3°С ниже средней многолетней и составляла 3,1ºС мороза.

Максимальный показатель, который удалось зафиксировать синоптикам, составлял 7,2°С тепла, поверхность почвы в это время прогревалась до 7°С тепла. Минимальная температура воздуха снижалась до 16,8° мороза, поверхность снега в это время охлаждалась до 17°С мороза.

Сумма осадков за декаду составила 34 мм, или 309% нормы, то есть втрое больше, чем нужно.

Снежный покров сошел 19 января. Расчетная критическая температура вымерзания для озимых колосовых культур в фазе кущения составляла 15,6ºС мороза.

В начале III декады была морозная погода, минимальная температура снижалась до 8°С мороза, максимальная поднималась до 1°С тепла, 21 января на всей территории области наблюдались небольшие осадки в виде снега.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: