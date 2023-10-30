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В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключения

Сегодня 10:36
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Запрет будет действовать до начала нерестовой кампании в 2024 году.

Новости Днепра про В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключения

1 ноября на водоемах Днепропетровской области запретят ловить рыбу. Прежде всего, это касается зимовальных ям, где нельзя заниматься рыболовством до начала нерестовой кампании 2024 года.

На участках, где есть зимовальные ямы, также запрещено:

  • промысловая ловля рыбы
  • проведение строительных работ
  • дноуглубительные работы
  • добыча песка и гравия
  • прокладка кабеля или других подземных коммуникаций

Где разрешена рыбалка для любителей?

Для любителей рыбалки, которые этим занимаются ради удовольствия, а не денег, ловить рыбу разрешили за пределами зимовальных ям. Но есть ограничения:

  • можно ловить рыбу зимними удочками с блесной вертикального блеска
  • можно ловить рыбу с крючком не более №10, а также мормышкой, наживной и череночной снастями
  • один рыбак может использовать не более 5 крючков, на территории частных водоемов – не более 10

Какое наказание за отлов рыбы до начала сезона нереста?

Ловя рыбу в зимовальных ямах можно получить штраф до 170 гривен. Если рыбак использовал запрещенные орудия – до 680.

В то же время за каждую рыбу рыбак должен заплатить ущерб:

  • сом – 5 117 грн
  • сазан – 3 706 грн
  • толстолоб – 3 638 грн
  • судак – 3 587 грн
  • белый амур – 3 553 грн
  • щука – 3 468 грн
  • окунь – 3 162
  • лещ – 1 649 грн
  • карась серебристый – 1 581 грн
  • сплетня, красноперка, плоскирка – 1 564 грн
  • рак – 3332 грн и другие.

Также если нанесенный экосистеме вред будет немалым, рыболов может быть привлечен к уголовной ответственности. Тогда штрафы значительно возрастут. Заплатить придется от 17 000 до 85 000 грн или суд может лишить нарушителей свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

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Новости Днепра про В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключенияУкраїнська Новости Днепра про В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключенияРусский

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