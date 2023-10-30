В Днепре и области с 1 ноября запретят рыбачить: какие исключения

1 ноября на водоемах Днепропетровской области запретят ловить рыбу. Прежде всего, это касается зимовальных ям, где нельзя заниматься рыболовством до начала нерестовой кампании 2024 года.
На участках, где есть зимовальные ямы, также запрещено:
Для любителей рыбалки, которые этим занимаются ради удовольствия, а не денег, ловить рыбу разрешили за пределами зимовальных ям. Но есть ограничения:
Ловя рыбу в зимовальных ямах можно получить штраф до 170 гривен. Если рыбак использовал запрещенные орудия – до 680.
В то же время за каждую рыбу рыбак должен заплатить ущерб:
Также если нанесенный экосистеме вред будет немалым, рыболов может быть привлечен к уголовной ответственности. Тогда штрафы значительно возрастут. Заплатить придется от 17 000 до 85 000 грн или суд может лишить нарушителей свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.
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