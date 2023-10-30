Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі та області з 1 листопада заборонять рибалити: які винятки

Сьогодні 10:36
просмотров

Заборона діятиме до початку нерестової кампанії 2024 року.

Новости Днепра про У Дніпрі та області з 1 листопада заборонять рибалити: які винятки

1 листопада на водоймах Дніпропетровщини заборонять ловити рибу. Перш за все це стосується зимувальних ям, де не можна займатися риболовством до початку нерестової кампанії 2024 року. 

На ділянках, де є зимувальні ями також заборонено:

  • промисловий лов риби
  • проведення будівельних робіт
  • днопоглиблювальні роботи
  • видобуток піску та гравію 
  • прокладання кабелю чи інших підземних комунікацій 

Де дозволено риболовлю для любителів?

Для поціновувачів риболовлі, які цим займаються заради задоволення, а не грошей ловити рибу дозволили за межами зимувальних ям. Але є обмеження:

  • можна ловити рибу зимовими вудками з блешнею вертикального блешніння 
  • можна ловити рибу з гачком не більше №10, а також мормишкою, наживною та живцевою снастями 
  • один рибалка може використати не більше 5 гачків, приватні водойми – не більше 10

Яке покарання за вилов риби до початку сезону нересту?

Ловлячи рибу в зимувальних ямах можна отримати штраф до 170 гривень. Якщо рибалка використовував заборонені знаряддя – до 680. 

Водночас за кожну рибу рибалка має заплатити збитки:

  • сом – 5 117 грн
  • сазан – 3 706 грн
  • товстолоб – 3 638 грн
  • судак – 3 587 грн
  • білий амур – 3 553 грн
  • щука – 3 468 грн
  • окунь – 3 162
  • лящ – 1 649 грн
  • карась сріблястий – 1 581 грн
  • плітка, краснопірка, плоскирка – 1 564 грн
  • рак – 3 332 грн та інші.

Також якщо завдана екосистемі шкода буде чималою, рибалку можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тоді штрафи значно зростуть. Заплатити доведеться від 17 000 до 85 000 грн або суд може позбавити порушників волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі та області з 1 листопада заборонять рибалити: які виняткиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі та області з 1 листопада заборонять рибалити: які виняткиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні можуть з’явитися чоловічі купе у потягах: зареєстровано петицію
Новини Дніпра
Сьогодні 09:05
В Україні можуть з’явитися чоловічі купе у потягах: зареєстровано петицію

Чоловіки просять створити в потягах "Укрзалізниці" окремі купе для них.

У Дніпрі біля будівлі суду виявили тіло чоловіка: коментар поліції
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
У Дніпрі біля будівлі суду виявили тіло чоловіка: коментар поліції

Попередньо, на тілі не було тілесних ушкоджень.

Шукали з серпня: на Дніпропетровщині знайшли мертвим безвісти зниклого чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 07:20
Шукали з серпня: на Дніпропетровщині знайшли мертвим безвісти зниклого чоловіка

Причину смерті чоловіка встановлюють правоохоронці.

Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з’явилися шахраї-пішоходи
Новини Дніпра
Вчора 20:18
Провокують підставні ДТП: на Дніпропетровщині знову з’явилися шахраї-пішоходи

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області були помічені шахраї-пішоходи. Вони…

Наверх