У Дніпрі та області з 1 листопада заборонять рибалити: які винятки

Заборона діятиме до початку нерестової кампанії 2024 року.

1 листопада на водоймах Дніпропетровщини заборонять ловити рибу. Перш за все це стосується зимувальних ям, де не можна займатися риболовством до початку нерестової кампанії 2024 року.

На ділянках, де є зимувальні ями також заборонено:

промисловий лов риби

проведення будівельних робіт

днопоглиблювальні роботи

видобуток піску та гравію

прокладання кабелю чи інших підземних комунікацій

Де дозволено риболовлю для любителів?

Для поціновувачів риболовлі, які цим займаються заради задоволення, а не грошей ловити рибу дозволили за межами зимувальних ям. Але є обмеження:

можна ловити рибу зимовими вудками з блешнею вертикального блешніння

можна ловити рибу з гачком не більше №10, а також мормишкою, наживною та живцевою снастями

один рибалка може використати не більше 5 гачків, приватні водойми – не більше 10

Яке покарання за вилов риби до початку сезону нересту?

Ловлячи рибу в зимувальних ямах можна отримати штраф до 170 гривень. Якщо рибалка використовував заборонені знаряддя – до 680.

Водночас за кожну рибу рибалка має заплатити збитки:

сом – 5 117 грн

сазан – 3 706 грн

товстолоб – 3 638 грн

судак – 3 587 грн

білий амур – 3 553 грн

щука – 3 468 грн

окунь – 3 162

лящ – 1 649 грн

карась сріблястий – 1 581 грн

плітка, краснопірка, плоскирка – 1 564 грн

рак – 3 332 грн та інші.

Також якщо завдана екосистемі шкода буде чималою, рибалку можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тоді штрафи значно зростуть. Заплатити доведеться від 17 000 до 85 000 грн або суд може позбавити порушників волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.

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