У Дніпрі та області з 1 листопада заборонять рибалити: які винятки

1 листопада на водоймах Дніпропетровщини заборонять ловити рибу. Перш за все це стосується зимувальних ям, де не можна займатися риболовством до початку нерестової кампанії 2024 року.
На ділянках, де є зимувальні ями також заборонено:
Для поціновувачів риболовлі, які цим займаються заради задоволення, а не грошей ловити рибу дозволили за межами зимувальних ям. Але є обмеження:
Ловлячи рибу в зимувальних ямах можна отримати штраф до 170 гривень. Якщо рибалка використовував заборонені знаряддя – до 680.
Водночас за кожну рибу рибалка має заплатити збитки:
Також якщо завдана екосистемі шкода буде чималою, рибалку можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Тоді штрафи значно зростуть. Заплатити доведеться від 17 000 до 85 000 грн або суд може позбавити порушників волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
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