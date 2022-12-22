В Днепре и области ограничили продажу новогодних елок

В Днепропетровской области установили ограничения на продажу новогодних елок

В Днепре уже больше недели работают елочные базары. Как отметили в Днепропетровском облсовете, в этом году в области установили лимит на завоз деревьев на продажу – он составляет 12 тысяч штук.

Все елки выращиваются в областных лесхозах, а те контролируют вырубку, чтобы не допустить браконьерства и не навредить природе. На плантациях дежурят охранники.

Лимиты вырубки утверждаются таким образом, чтобы не причинять вреда окружающей среде. Все наши деревья – это крымская сосна. От 1,5 до 3 метров высотой», – рассказал руководитель одного из лесхозов области Михаил Хомин.

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