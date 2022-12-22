Лишили фантомной боли: в Днепре провели уникальную операцию мужчине, потерявшему ногу

В Днепре врачи провели операцию, лишившая фантомной боли мужчину без ноги и руки.

Как рассказали на странице Регионального медицинского центра семейного здоровья, вместе с американскими коллегами, днепровские врачи провели уникальную операцию, которая помогла избавиться от фантомной боли мужчине, давно потерявшему ногу.

Около 60% потерявших конечности людей после ампутаций испытывают фантомные боли — болят участки тела, которых уже нет. Обычно пациенты принимают обезболивающие или проходят терапию (нейропсихологический метод), однако это не дает долгосрочного эффекта.

В этот раз врачи провели инновационное хирургическое вмешательство, позволившее полностью избежать боли пациенту с потерей конечности.

47-летний Александр из Кировоградщины много лет назад потерял правую ногу и руку из-за несчастного случая. Все эти годы ему казалось, что конечности болят.

Лечение проводила мультидисциплинарная команда специалистов заведения – ортопеды-травматологи, нейрохирурги, анестезиологи, врачи физической и реабилитационной медицины, врачи ультразвуковой диагностики, реабилитологи. По сути, врачи удалили нерв, из-за которого мужчина и чувствовал боль.

Уже в ближайшее время по этой методике в центре смогут получить помощь и сделать первый безболезненный шаг к реабилитации и протезированию новых пациентов.

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