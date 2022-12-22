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У Дніпрі та області обмежили продаж новорічних ялинок

Сьогодні 13:27
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На Дніпропетровщині встановили обмеження на продаж новорічних ялинок

Новости Днепра про У Дніпрі та області обмежили продаж новорічних ялинок

У Дніпрі уже більше тижня працюють ялинкові базари. Як зазначили в Дніпропетровській облраді, цього року в області установили ліміт на завіз дерев на продаж – він складає 12 тисяч штук.

Всі ялинки вирощуються в обласних лісгоспах, а ті контролюють вирубку, щоб не допустити браконьєрів та не нашкодити природі. На плантаціях чергують охоронці, які слідкують за цим.

Ліміти вирубки затверджуються таким чином, аби не наносити шкоди навколишньому середовищу. Всі наші дерева — це кримська сосна. Від 1,5 до 3 метрів заввишки», – розповів керівник одного з лісгоспів області Михайло Хомин.

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Новости Днепра про У Дніпрі та області обмежили продаж новорічних ялинокУкраїнська

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