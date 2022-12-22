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ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов: потери врага на 22 декабря

Сегодня 10:19
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Слава Украине! Слава ВСУ!

Новости Днепра про ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов: потери врага на 22 декабря

Россия в захватнической войне против Украины потеряла уже более 100 тысяч военных, более 3 тысяч танков, 283 самолета и почти 6 тысяч боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 100400 (+660) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3003 (+1),
  • боевых бронированных машин ‒ 5981 (+2),
  • артиллерийских систем – 1978 (+6),
  • РСЗО – 413 (+1),
  • средств ПВО ‒ 212 (+0),
  • самолетов – 283 (+1),
  • вертолетов – 267 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5),
  • крылатые ракеты ‒ 653 (+0),
  • корабли /катера ‒ 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7),
  • специальная техника – 178 (+0).

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отмечают в Генштабе.

Новости Днепра про ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов: потери врага на 22 декабря

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Новости Днепра про ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов: потери врага на 22 декабряУкраїнська Новости Днепра про ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов: потери врага на 22 декабряРусский

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