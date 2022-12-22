ВСУ уничтожили более 100 тысяч оккупантов: потери врага на 22 декабря

Бей оккупанта! Вместе победим! Наша сила – в правде! – отмечают в Генштабе.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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