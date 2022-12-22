В Днепре исчез 87-летний дедушка, страдающий потерей памяти

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена», в Днепре и области ищут 87-летнего дедушку.
Известно, что Анатолий Массалов исчез 21 декабря. Около 13 часов он вышел из своего дома в Таромском. В последний раз его видели в 16 часов на железнодорожной станции «169 км». С тех пор связь с ним оборвалась.
Анатолий страдает потерей памяти.
Приметы: 175 сантиметров роста, крепкое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в ярко-зеленую теплую спортивную лыжную куртку под горло на овчине, синюю вязаную шапку, серо-черные спортивные штаны, короткие светло-коричневые сапоги-уги.
Особые приметы: зубные протезы, раны на ногах. У мужчины проблемы с памятью.
Если вы видели Анатолия Яковлевича, сообщите по номерам: (068) 777-0-112 или на линию “102”. Любая информация будет полезна.
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Яна Юхименко
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