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В Днепре исчез 87-летний дедушка, страдающий потерей памяти

Сегодня 12:05
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В Днепре ищут 87-летнего пенсионера.

Новости Днепра про В Днепре исчез 87-летний дедушка, страдающий потерей памяти

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена», в Днепре и области ищут 87-летнего дедушку.

Известно, что Анатолий Массалов исчез 21 декабря. Около 13 часов он вышел из своего дома в Таромском. В последний раз его видели в 16 часов на железнодорожной станции «169 км». С тех пор связь с ним оборвалась.

Анатолий страдает потерей памяти.

Приметы: 175 сантиметров роста, крепкое телосложение, короткие седые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в ярко-зеленую теплую спортивную лыжную куртку под горло на овчине, синюю вязаную шапку, серо-черные спортивные штаны, короткие светло-коричневые сапоги-уги.

Особые приметы: зубные протезы, раны на ногах. У мужчины проблемы с памятью.

Если вы видели Анатолия Яковлевича, сообщите по номерам: (068) 777-0-112 или на линию “102”. Любая информация будет полезна.

Новости Днепра про В Днепре исчез 87-летний дедушка, страдающий потерей памяти

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