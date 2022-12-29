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В Днепре и области экстренно выключили свет из-за угрозы ракетных ударов

Сегодня 08:45
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В Днепре экстренно выключили свет из-за угрозы ракетных ударов.

Новости Днепра про В Днепре и области экстренно выключили свет из-за угрозы ракетных ударов

Об этом сообщили в ДТЭК «Днепровские электросети».

Из-за угрозы ракетной атаки в Днепропетровской области вводятся экстренные отключения. То есть графики не действуют.

Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели.

Оставайтесь в укрытиях и верим в ПВО и ВСУ, – отметили представители компании.

О возможной угрозе сообщает также глава ДОР Николай Лукашук. Поэтому оставайтесь в укрытиях.

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