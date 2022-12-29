У Дніпрі та області екстрено вимкнули світло через загрозу ракетних ударів

У Дніпрі екстрено вимкнули світло через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.

Через загрозу ракетної атаки у Дніпропетровській області вводяться екстрені відключення. Тобто графіки не діють.

Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі. Залишайтесь в укриттях та віримо в ППО та ЗСУ, – зазначили представники компанії.

Про можливу загрозу повідомляє також голова ДОР Микола Лукашук. Тому залишайтесь в укриттях.

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