У Дніпрі та області екстрено вимкнули світло через загрозу ракетних ударів

Про це повідомили в ДТЕК “Дніпровські електромережі”.
Через загрозу ракетної атаки у Дніпропетровській області вводяться екстрені відключення. Тобто графіки не діють.
Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі.
Залишайтесь в укриттях та віримо в ППО та ЗСУ, – зазначили представники компанії.
Про можливу загрозу повідомляє також голова ДОР Микола Лукашук. Тому залишайтесь в укриттях.
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