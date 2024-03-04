В Днепре и области 3 марта «заминировали» все школы под №3

Правоохранители снова выезжали проверять информацию о минировании учебных заведений в Днепре и области. Об этом сообщили в горсовете Днепра.
Неизвестный «минер» 3 марта сообщил, что заминированы все школы под номером 3 на территории Днепропетровской области. В Днепре проверяли гимназию №3. После обследования здания оказалось, что информация о взрывчатке в учебном заведении ошибочна.
Никаких взрывных предметов не обнаружили, поэтому информация о заминировании не подтвердилась ни в одном учебном заведении.
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