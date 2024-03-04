У Дніпрі та області 3 березня “замінували” всі школи під №3

У Дніпрі та області знову надходила інформація про мінування навчальних закладів.

Правоохоронці знову виїжджали перевіряти інформацію про мінування навчальних закладів у Дніпрі та області. Про це повідомили у міськраді Дніпра.

Невідомий “мінувальник” 3 березня повідомив, що заміновані всі школи під номером 3 на території Дніпропетровської області. У Дніпрі перевіряли гімназію №3. Після обстеження будівлі виявилося, що інформація про вибухівку в навчальному закладі хибна.

Жодних вибухових предметів не виявили, тому інформація про замінування не підтвердилась в жодному навчальному закладі.

Читайте також:

Українська

Автор: