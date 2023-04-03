В Днепре и области 3 апреля отключат свет: адреса

Сегодня, 3 апреля, в Днепре и области из-за плановых работ отключат свет.

В Днепре с 08:00 до 17:00 не будет света по следующим адресам:

ул. Дмитрия Кедрина: 48, 50, 52, 52а;

ул. Театральная: 1, 3, 3а, 5, 5а.

В Желтых Водах отключат электроснабжение на 3 апреля с 08:00 до 13:00 по адресу:

ул. Владимира Великого: 2-80 (парные), 59-125 (нечетные);

ул. Осенняя: 63-109 (нечетные), 8-58 (четные);

С 08:00 до 17:00

ул. Львовская: 149-195 (нечетные), 162-192 (четные);

пер. Годовой: 1-29 (нечетные), 2-22 (парные), 8а.

С 13:00 до 17:00:

ул. Львовская: 194-220 (парные), 197, 199;

ул. Подгорная: 93-131 (нечетные), 112-134 (парные);

ул. Степная: 1-45 (нечетные).

Также плановые работы состоятся с 09:00 до 17:00 в городе Вольногорск по адресам:

ул. Центральная: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57;

лицей №4.

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