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У Дніпрі та області 3 квітня відключать світло: адреси

Сьогодні 07:15
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Сьогодні, 3 квітня, у Дніпрі та області через планові роботи відключать світло.

Новости Днепра про У Дніпрі та області 3 квітня відключать світло: адреси

У Дніпрі з 08:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами:

  • вул. Дмитра Кедріна: 48, 50, 52, 52а;
  • вул. Театральна: 1, 3, 3а, 5, 5а.

У Жовтих Водах відключать електропостачання на 3 квітня з 08:00 до 13:00 за адресами:

  • вул. Володимира Великого: 2-80 (парні), 59-125 (непарні);
  • вул. Осіння: 63-109 (непарні), 8-58 (парні);

З 08:00 до 17:00:

  • вул. Львівська: 149-195 (непарні), 162-192 (парні);
  • пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а.

З 13:00 до 17:00:

  • вул. Львівська: 194-220 (парні), 197, 199;
  • вул. Підгірна: 93-131 (непарні), 112-134 (парні);
  • вул. Степова: 1-45 (непарні).

Також планові роботи відбудуться з 09:00 до 17:00 у місті Вільногірськ за адресами:

  • вул. Центральна: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57;
  • ліцей №4.

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