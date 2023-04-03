У Дніпрі та області 3 квітня відключать світло: адреси
Сьогодні, 3 квітня, у Дніпрі та області через планові роботи відключать світло.
У
Дніпрі з 08:00 до 17:00 не буде світла за такими адресами: вул. Дмитра Кедріна: 48, 50, 52, 52а; вул. Театральна: 1, 3, 3а, 5, 5а.
У
Жовтих Водах відключать електропостачання на 3 квітня з 08:00 до 13:00 за адресами: вул. Володимира Великого: 2-80 (парні), 59-125 (непарні); вул. Осіння: 63-109 (непарні), 8-58 (парні); З 08:00 до 17:00: вул. Львівська: 149-195 (непарні), 162-192 (парні); пров. Річний: 1-29 (непарні), 2-22 (парні), 8а. З 13:00 до 17:00: вул. Львівська: 194-220 (парні), 197, 199; вул. Підгірна: 93-131 (непарні), 112-134 (парні); вул. Степова: 1-45 (непарні).
Також планові роботи відбудуться з 09:00 до 17:00 у місті
Вільногірськ за адресами: вул. Центральна: 53, 55, 55а, 55б, 55в, 57; ліцей №4. Читайте также:
Українська Русский Надежда Захарченко
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