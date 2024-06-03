Жители Днепра, которым больше 45 лет, могут бесплатно овладеть специальностью повара: как это сделать

В Днепре люди старше 45 лет смогут овладеть профессией повара.

Днепропетровская областная служба занятости предлагает овладеть профессией повара в заведениях профобразования Днепра, а также получить соответствующее свидетельство. Об этом сообщили в ГумДепе.

Жители Днепра, которым более 45 лет могут бесплатно переквалифицироваться и найти работу по новой специальности.

Тебе больше 45 лет? Всю жизнь слышишь от семьи и друзей, как ты вкусно готовишь? Хочешь найти или изменить работу по зову сердца? Мы знаем, как помочь! Бесплатная переквалификация при содействии Днепропетровской областной службы занятости в учреждениях профессионального образования Днепра. Свидетельство государственного образца! – говорится в сообщении.

Продолжительность курсов – пять месяцев. Присоединиться можно, заполнив гугл-форму по ссылке ниже:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9BlF_mB-cd2OfZdPBxJif9QoeuJzaWHCT_KhhwInm6ju37w/viewform

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