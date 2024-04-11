В Днепре временно не курсируют некоторые троллейбусы через Новый мост: что известно

Важная информация!

Сегодня, 11 апреля, в Днепре из-за обрыва контактной сети временно не курсируют некоторые троллейбусы через Новый мост.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что наблюдается задержка в движении троллейбусов №3, 7, 17 и 20 под виадуком на проспекте Слобожанский в направлении центра города.

Сейчас троллейбусы курсируют до ул. Старозаводская, а транспорт с автономным ходом курсирует по маршруту.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

UPD 18:10: движение троллейбусов восстанавливается.

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