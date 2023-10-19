В Днепре возле яхт-клуба «Січ» произошло ДТП: движение затруднено

В районе яхт-клуба «Сич» произошло ДТП.
Об этом сообщает Dnepr.info.
По предварительной информации, столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Пострадавших нет. На место вызвали патрульных, которые будут разбираться в аварии. Движение на этом участке несколько усложнено.
Имейте в виду, если собираетесь ехать в эту сторону.
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