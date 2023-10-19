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У Дніпрі біля яхт-клубу “Січ” сталася ДТП: рух ускладнено

Сьогодні 10:39
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Не добрий ранок для водіїв у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі біля яхт-клубу

У районі яхт-клубу “Січ” сталася ДТП.

Про це повідомляє Dnepr.info

За попередньою інформацією, зіткнулися маршрутка та легкова автівка. Постраждалих немає. На місце викликали патрульних, які розбиратимуться в обставинах аварії. Рух на цій ділянці дещо ускладнений. 

Майте на увазі, якщо збираєтеся їхати в цю сторону. 

Новости Днепра про У Дніпрі біля яхт-клубу

Новости Днепра про У Дніпрі біля яхт-клубу

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