У Дніпрі біля яхт-клубу “Січ” сталася ДТП: рух ускладнено

Не добрий ранок для водіїв у Дніпрі.

У районі яхт-клубу “Січ” сталася ДТП.

Про це повідомляє Dnepr.info.

За попередньою інформацією, зіткнулися маршрутка та легкова автівка. Постраждалих немає. На місце викликали патрульних, які розбиратимуться в обставинах аварії. Рух на цій ділянці дещо ускладнений.

Майте на увазі, якщо збираєтеся їхати в цю сторону.

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