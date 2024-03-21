В Днепре возле ДМЗ обнаружили противотанковую мину: что известно

Заметили подозрительные предметы - звоните "101" или "102"!

Вчера, 20 марта, в Днепре в лесополосе возле «ДМЗ» местные жители обнаружили современную противотанковую мину ТМ-62. На место сразу вызвали взрывотехников.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Специалисты изъяли опасную находку и уничтожили ее на подрывной площадке.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что взрывотехники обезвредили боевую часть «шахеда», который упал на многоэтажку в Кривом Роге (ВИДЕО).

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