В Днепре возле АЗС на Сухомлинского обнаружили тело мужчины: что говорят в полиции

В Днепре возле АЗС на улице Василия Сухомлинского обнаружили тело мужчины.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
На место происшествия вызвали правоохранителей.
Мы обратились за комментарием в полицию.
Нам подтвердили факт происшествия и сообщили, что личность погибшего установлена – это местный житель 1959 года рождения. На теле не обнаружены телесные повреждения, поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
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