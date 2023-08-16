В Днепре возле АЗС на Сухомлинского обнаружили тело мужчины: что говорят в полиции

Нам подтвердили факт происшествия и сообщили, что личность погибшего установлена – это местный житель 1959 года рождения. На теле не обнаружены телесные повреждения, поэтому его направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Мы обратились за комментарием в полицию.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В Днепре возле АЗС на улице Василия Сухомлинского обнаружили тело мужчины.

Погибшему было 64 года.

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