У Дніпрі біля АЗС на Сухомлинського виявили тіло чоловіка: що кажуть у поліції

У Дніпрі біля АЗС на вулиці Василя Сухомлинського виявили тіло чоловіка.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
На місце події викликали правоохоронців.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Нам підтвердили факт події та повідомили, що особу загиблого встановлено – це місцевий мешканець 1959 року народження. На тілі не виявили тілесних ушкоджень, тому його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
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