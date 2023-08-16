У Дніпрі біля АЗС на Сухомлинського виявили тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Загиблому було 64 роки.

У Дніпрі біля АЗС на вулиці Василя Сухомлинського виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Нам підтвердили факт події та повідомили, що особу загиблого встановлено – це місцевий мешканець 1959 року народження. На тілі не виявили тілесних ушкоджень, тому його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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