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  • У Дніпрі біля АЗС на Сухомлинського виявили тіло чоловіка: що кажуть у поліції

У Дніпрі біля АЗС на Сухомлинського виявили тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Сьогодні 13:41
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Загиблому було 64 роки.
Новости Днепра про У Дніпрі біля АЗС на Сухомлинського виявили тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Фото умовне.

У Дніпрі біля АЗС на вулиці Василя Сухомлинського виявили тіло чоловіка.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На місце події викликали правоохоронців.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Нам підтвердили факт події та повідомили, що особу загиблого встановлено – це місцевий мешканець 1959 року народження. На тілі не виявили тілесних ушкоджень, тому його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля АЗС на Сухомлинського виявили тіло чоловіка: що кажуть у поліціїУкраїнська

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